Rederij Doeksen komt met een speciaal ‘Opruimdagretourtje’ tegen een gereduceerd tarief. Voor € 12,50 per persoon (kinderen € 5,50 en € 3,50) kunnen mensen vanaf de wal een dag naar Vlieland of Terschelling om mee te helpen de stranden op te ruimen.

Het normale wintertarief voor een volwassene is 25,76 euro. Met de korting wil het bedrijf een impuls geven aan de grootscheepse opruimactie die op Vlieland en Terschelling wordt gehouden vanwege aangespoelde lading van het containerschip MSC Zoe.

‘De impact van het aanspoelen van al die spullen en rommel is natuurlijk gigantisch. De kust en ook de Waddenzee worden er enorm door vervuild en belast’, zegt Annemieke van Brummelen, hoofd marketing en communicatie van Doeksen. ‘Veel van onze medewerkers wonen op de eilanden en helpen al mee met opruimen. We horen dat ook veel mensen van de wal naar de eilanden willen komen om mee te helpen. Dat is geweldig en hier werken we graag aan mee, alle hulp is welkom!’

De opruimdagkaart is verkrijgbaar en geldig tot en met zondag 13 januari aanstaande Meer informatie is te lezen op www.rederij-doeksen.nl/opruimen