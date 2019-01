MSC Zoë verliest 30 containers Facebook

Twitter

DEN HELDER 2 januari 2019, 13:00

Het containerschip MSC Zoë heeft in de nacht van Nieuwjaarsdag 30 containers verloren boven het Duitse eiland Borkum. Dat meldt de kustwacht. Door de stroming en wind zijn al vijf containers aangespoeld op Vlieland en Terschelling.

De inhoud van deze containers: auto-onderdelen en speelgoed. De onder Panamese vlag varende MSC Zoë was onderweg van Sines in Portugal naar Bremerhaven.

Een Dornier van de kustwacht vliegt momenteel boven de eilanden om containers te lokaliseren. Omdat het overboord slaan in Duitse wateren is gebeurd, wordt de coördinatie gedaan door de Duitse kustwacht. De bemanning van het schip onderzoekt nog welke en hoeveel containers ze precies zijn verloren. De harde wind (8-9 Bft) en golven van ruim vijf meter maken dit lastig. Als de inventarisatie is gedaan krijgt ook de Nederlandse kustwacht de containernummer en ladinglijsten.

De NOS meldt intussen dat drie containers de gevaarlijke stof organische peroxide bevatten. Via Twitter meldt een ooggetuige dat het strand van Vlieland vol ligt met stoelleuningen en latjes van bedbodems. De Leeuwarder Courant schrijft dat op beide eilanden mensen naar het strand zijn getrokken 'om alles op te ruimen’. ( BO