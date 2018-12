Lijstjes: meest gelezen op Schuttevaer.nl in 2018 Facebook

Twitter

Email DEVENTER 31 december 2018, 07:00

We zijn altijd nieuwsgierig, vandaar de drang naar 'lijstjes'. Schuttevaer heeft bijgehouden welke berichten het meest werden gelezen op de website. Voor wat het waard is, want ons beste journalistieke verhaal is lang niet altijd het meest gelezene. We noemen de 'Top 10' en laten zien welke 15 andere berichten u nog zeer het lezen waard vond op Schuttevaer.nl.

Bij elkaar bekeek u op onze website 1.716.784 miljoen pagina's, dat is volgens Google Analytics 22,4% meer dan in 2017. Als unieke gebruikers bent u met 557.101 bezoekers (+31%). U bent ons nieuws steeds meer op uw mobiel gaan bekijken: 45% (in 2017 nog 34%). Ook als u (nog) geen abonnee bent met toegang tot Schuttevaer.nl kunt u tot 2 januari de 25 meest gelezen berichten toch lezen.