BRUINISSE 22 december 2018, 12:00

De inspectie SZW (voorheen de Arbeidsinspectie) doet onderzoek naar een dodelijk ongeval in de Krammersluizen. Daar overleed vrijdagmiddag een matroos nadat hij door nog onbekende oorzaak in het water van de noordelijke sluiskolk terecht was gekomen. Hij is waarschijnlijk van boord gevallen en verdronken.

Na de melding even na 13.00 uur rukte de brandweer grootschalig uit en begon direct een zoekactie in de sluiskolk. Behalve een ambulance werd ook een van de traumaheli's opgeroepen. Nadat duikers van de duikteams in het koude water waren afgedaald werd rond 14.30 uur het stoffelijk overschot van de matroos gevonden en geborgen.





Een woordvoerder van de politie Zeeland-West-Brabant zei zaterdagmorgen niets te kunnen zeggen over de identiteit van het slachtoffer, zoals zijn leeftijd en nationaliteit en verwijst naar de inspectie SZW. Daar is in het weekend niemand bereikbaar voor de pers. ( BO