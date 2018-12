Schuttevaer Premium Tanker ook in de nacht nog dwars in IJssel Facebook

Twitter

ZUTPHEN 20 december 2018, 00:00

De geladen tanker IJsselstroom, die woensdagochtend 19 december dwars viel in de IJssel, blokkeerde ook ‘s nachts nog de vaarweg. Twee sleepboten slaagden er later op de dag niet in het schip los te tornen.