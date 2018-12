Schuttevaer Premium IJsselstroom weer gestrekt in IJssel Facebook

Twitter

Email ZUTPHEN [update] 20 december 2018, 13:00

De Belgische tanker IJsselstroom is bevrijd. Het schip lag sinds woensdagmorgen 19 december dwars in de rivier, met kop en kont in de oever. Naar verluidt was de stuurinrichting uitgevallen. Er moest worden gebaggerd om het schip los te krijgen.