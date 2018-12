Groninger Borgbrug ernstig beschadigd na aanvaring Facebook

De Borgbrug in het Eemskanaal ter hoogte van de Groninger stadswijk Lewenborg is donderdagochtend 6 december ernstig beschadigd door een aanvaring van het lege Franse binnenvaartschip Ben. Om de exacte schade te kunnen bepalen moet Rijkswaterstaat het brugdek vrijdag transporteren naar een werf. Naar verwachting kan het scheepvaartverkeer ‘s middags weer gebruik maken van het Eemskanaal.

1 / 1 Rijkswaterstaat verwacht dat na transport van het brugdek naar een werf de scheepvaart vrijdagmiddag weer kan worden vrijgegeven. (Foto De Vries Media) Rijkswaterstaat verwacht dat na transport van het brugdek naar een werf de scheepvaart vrijdagmiddag weer kan worden vrijgegeven. (Foto De Vries Media)

De aanvaring van de gesloten brug vond vrijdagochtend rond 10.00 uur plaats. Door de klap schoof het brugdek zeker tien centimeter opzij en liep de brugleuning een flinke deuk op. Onmiddellijk is de brug afgesloten voor al het wegverkeer en ook het scheepvaartverkeer in het kanaal is stilgelegd. Voor het wegverkeer heeft Rijkswaterstaat een omleidingsroute ingesteld via de nabijgelegen Driebondsbrug.

Een aannemer is direct begonnen met een eerste onderzoek om de schade vast te stellen. Rijkswaterstaat sluit niet uit dat de stremming voor het wegverkeer zeker enkele weken gaat duren.

Er vindt op zo kort mogelijke termijn overleg plaats met provincie, gemeente en andere belanghebbenden om te kijken welke aanvullende maatregelen genomen moeten worden om de hinder zoveel mogelijk te beperken, meldt Rijkswaterstaat. De brug werd in november 2014 ook al eens aangevaren; ook toen was het mistig, maar kwam het schip van de andere kant. Het herstel duurde toen ruim een half jaar. ( DvdM