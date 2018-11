KNRM sleept vissersscheepje van strand Vlissingen Facebook

Redders van de KNRM-reddingboot Zeemanshoop uit Breskens hebben dinsdagmiddag 27 november recht voor de Gevangentoren in Vlissingen een vissersscheepje van het strand gesleept. De twee vissers waren in de problemen gekomen toen hun motor uitviel terwijl ze op de Westerschelde aan het vissen waren.

1 / 1 De Zeemanshoop maakt een sleepverbinding met de vissersboot op het strand van Vlissingen. (Foto KNRM) De Zeemanshoop maakt een sleepverbinding met de vissersboot op het strand van Vlissingen. (Foto KNRM)

Om te voorkomen dat ze op het strand zouden belanden gooiden de twee een dreg uit en riepen de hulp in van de verkeerscentrale Vlissingen. Eerst schoot een loodsboot te hulp, maar die kon niet dicht genoeg bij het scheepje komen. De snelle Zeemanshoop lukte dat wel met zijn diepgang van iets meer dan een meter. Er is een sleepverbinding gemaakt en de vissersboot is naar de Poseidonsteiger in Vlissingen gesleept. (BO)