Medewerkers Havenbedrijf Rotterdam mogen niet schipperen op watertaxi

ROTTERDAM 6 november 2018, 11:36

Havenbedrijf Rotterdam heeft gelijk gekregen van de kantonrechter in een kwestie over nevenfuncties. De rechter vindt het terecht dat het Havenbedrijf medewerkers geen toestemming meer geeft om, naast hun baan, op de Rotterdamse watertaxi te varen. De zaak was aangespannen door 21 medewerkers van de divisie Havenmeester.