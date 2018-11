Schelpenzuiger ramt pijler Oosterscheldekering Facebook

De schelpenzuiger Eemshorn uit Yerseke is maandagochtend 5 november tegen 5:00 uur frontaal tegen een pijler aan de binnenkant van de Oosterscheldekering gevaren.

1 / 1 De boeg van de Eemshorn was niet bestand tegen het beton van de Oosterscheldekering. (Foto KNRM) De boeg van de Eemshorn was niet bestand tegen het beton van de Oosterscheldekering. (Foto KNRM)

Dat zou met behoorlijke snelheid zijn gebeurd. Afgaande op de AIS-gegevens voer het schip op dat moment meer dan 20 kilometer per uur. Ze heeft grote schade opgelopen. Op foto's is te zien dat de kop volledig in elkaar zit.

De aanvaring gebeurde in het donker bij afgaand tij, een uur voor laagwater. De Eemshorn kwam na de aanvaring bij de pijler vast te zitten. Omroep Zeeland meldt dat vier personen aan boord waren. Drie van hen werden na de aanvaring door de KNRM van boord gehaald. Alleen de schipper bleef aan boord. Na de kentering zag die kans het schip zelfstandig los te krijgen, waarna hij op eigen kracht naar de haven van Neeltje Jans kon varen.

Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren is voorlopig nog onduidelijk. Op ongeveer een kilometer voor de kering ligt een gele ballenlijn om het gevaar van de kering aan te duiden. Regelmatig wordt gewaarschuwd voor de gevaarlijke getijstromen in de omgeving van de kering. Volgens de KNRM kan het ter plaatse tot wel 10 mijl stromen.

Het schip was rond vier uur ‘s ochtends uit de thuishaven Yerseke vertrokken. De TSHD Eemshorn (56 x 9,10 meter) is eigendom van schelpen- en grithandel Van der Endt-Louwerse in Yerseke. Mede in verband met de schadeafhandeling via de verzekering wilde men daar maandag niets zeggen over de aanvaring en de mogelijke oorzaak.

In tegenstelling tot het schip heeft de Oosterscheldekering waarschijnlijk slechts geringe schade opgelopen door het ongeluk. Voor de radio zei woordvoerder Robin van Wisse van Rijkswaterstaat dat een eerste visuele inspectie aan de hand van foto's laat zien dat er lichte schade is aan een draagbalk en een bovenligger, die beide van beton zijn. De stalen schuiven zijn niet geraakt, omdat die aan Noordzeezijde van de kering zitten. Nadere inspectie van binnenuit moet uitwijzen of er inderdaad nergens ernstige schade is ontstaan. Daarna kan pas een raming van de schade worden opgemaakt. (BO)