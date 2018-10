Schuttevaer Premium Model-arbeidsvoorwaarden alternatief voor binnenvaart-cao Facebook

ROTTERDAM 25 oktober 2018, 14:21

De sociale partners in de binnenvaart hebben gezamenlijk model-arbeidsvoorwaarden opgesteld voor de sector. Dit is een alternatief voor een bedrijfstak-cao. Die is onhaalbaar geworden, omdat de organisatiegraad te laag is.