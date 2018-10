Roze dinsdag in de haven Facebook

Twitter

Email ROTTERDAM 23 oktober 2018, 16:58

Roze containers waren al in de Rotterdamse haven, maar dinsdag 23 oktober arriveerde het eerste roze containerschip, de ONE Continuity. Containers en schip zijn eigendom van de Japanse rederij ONE, Ocean Network Express.

1 / 1 De ONE Continuity in de nieuwe kleur van de Japanse rederij ONE. (Foto Nadine Vos, Havenbedrijf Rotterdam) De ONE Continuity in de nieuwe kleur van de Japanse rederij ONE. (Foto Nadine Vos, Havenbedrijf Rotterdam)

ONE is vorig jaar ontstaan uit een fusie van de rederijen MOL, NYK en 'K' Line. Het is qua omvang de zesde containerrederij van de wereld. De verschillende containers en de 240 schepen krijgen allemaal de nieuwe bedrijfskleur.

De ONE Continuity is 320 meter lang en 46 meter breed. Het schip, dat in een vorig leven APL Finland heette, lost 1466 containers en laadt er 861. Naar verwachting vertrekt het schip woensdagavond omstreeks 23.00 uur. De bestemming is dan Hamburg. (MdV)