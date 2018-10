Tankerschipper komt om bij brugaanvaring Rhein-Hernekanaal Facebook

Twitter

Email CASTROP-RAUXEL 12 oktober 2018, 13:00

Bij een aanvaring met de Bladenhorster Brücke over het Rhein-Hernekanaal in Castrop-Rauxel is de 50-jarige Duitse schipper van de Nederlandse binnenvaarttanker Stolt Neckar donderdag 11 oktober aan het begin van de middag om het leven gekomen. Dat meldt de Wasserschutzpolizei Datteln.

1 / 1 Het stuurhuis van de Stolt Neckar werd bij de aanvaring met de Bladenhorster Brücke volledig vernield. (Foto Stadt Castrop-Rauxel) Het stuurhuis van de Stolt Neckar werd bij de aanvaring met de Bladenhorster Brücke volledig vernield. (Foto Stadt Castrop-Rauxel)

Het stuurhuis werd bij de brugaanvaring volledig vernield. Omdat de schipper aanvankelijk werd vermist, werd door duikers naar hem gezocht. Drie andere bemanningsleden bleven ongedeerd en werden opgevangen door hulpverleners. Het schip werd naar een jachthaven in de buurt gesleept, omdat berging bij de brug te gevaarlijk was. De brandweer vond de verongelukte schipper onder de brokstukken van het stuurhuis en slaagde er aan het eind van de middag met een kraan vanaf de wal in het stoffelijk overschot te bergen.

Bij de aanvaring werd een stroomkabel onder de brug beschadigd, waardoor in de omgeving enige tijd de elektriciteit uitviel. Tot het begin van de avond was er op het kanaal geen scheepvaart mogelijk.

De oorzaak van het ongeval is nog onduidelijk. De Wasserschutzpolizei van Datteln en de Kriminalpolizei stellen een onderzoek in. De lege tanker wordt vrijdag naar een Nederlandse werf gebracht. (DvdM)