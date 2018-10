Motorjacht in vlammen op Facebook

Een 18 meter lang motorjacht is woensdag 3 oktober uitgebrand in de haven van Emden.

1 / 1 De brandweer van Emden had drie uur nodig om de brand in het motorjacht te blussen. (Foto Feuerwehr Emden) De brandweer van Emden had drie uur nodig om de brand in het motorjacht te blussen. (Foto Feuerwehr Emden)

De brandweer werd om 3:18 uur gealarmeerd en trof het jacht in lichterlaaie aan. Brandweerlieden gingen met ademapparatuur aan boord om de brand te bestrijden. Pas drie uur later was het vuur uit. Vanwege het gevaar voor vervuiling werd een oliescherm om het jacht gelegd. Bij de actie waren circa 50 hulpverleners betrokken. De oorzaak van de brand is tot nu toe onbekend. Er was niemand aan boord. De politie schat de schade op een half miljoen euro. (BO )