EOD blaast vliegtuigbom op voor kust Walcheren Facebook

Twitter

Email VLISSINGEN 3 oktober 2018, 11:11

De Maritieme Explosieven Opruimingsdienst laat woensdag 3 oktober op zee een Britse 500-ponder ontploffen.

1 / 1 De locatie waar de vliegtuigbom wordt vernietigd. (Bron gemeente Vlissingen) De locatie waar de vliegtuigbom wordt vernietigd. (Bron gemeente Vlissingen)

Dat gebeurt bij geul de Deurloo op 1800 meter uit de kust van Walcheren bij het dorp Dishoek. De vliegtuigbom werd op 17 augustus gevonden bij voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van een stroomkabel in de Westerschelde voor het windpark Borssele.

De vernietiging vindt ‘s middags plaats. Tijdens de voorbereidende werkzaamheden en het vernietigen zelf wordt het scheepvaartverkeer rondom de locatie van de vliegtuigbom stilgelegd. De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit (VTS Scheldt) communiceert dit tijdig met de belanghebbenden. In juli werd er al een zware zeemijn gevonden met een explosieve lading van 700 kilo. Die is in augustus tot ontploffing gebracht. (BO)