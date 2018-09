Schuttevaer Premium Schipper Andamento zeker van groen licht Paddepoelsterbrug Facebook

Twitter

GRONINGEN [UPDATE] 27 september 2018, 13:00

Schipper Ronald Sipsma van de Andamento uit Zwolle is er zeker van dat hij toestemming en groen licht had om de geopende Paddepoelsterbrug in het Van Starkenborghkanaal te passeren. De brug ging woensdagmiddag 26 september pal voor zijn neus dicht, waarna er geen redden meer aan was.