PUTTERSHOEK 24 september 2018, 17:41

Bij een aanvaring tussen een zeeschip en een binnenvaartschip op de Oude Maas ter hoogte van Puttershoek is maandagmorgen 24 september een binnenvaartmatroos te water geraakt.

1 / 1 De RWS21 langszij het binnenvaartschip waarvan de matroos overboord sloeg door de aanvaring met een zeeschip. (Twitterfoto @GZW_Arco) De RWS21 langszij het binnenvaartschip waarvan de matroos overboord sloeg door de aanvaring met een zeeschip. (Twitterfoto @GZW_Arco)

Een gezagvoerder van de RWS21 meldt op Twitter dat de matroos uit het water is gehaald en in goede gezondheid verkeert. Vanaf het zeeschip werd hem een reddingboei toegeworpen. Beide schepen hebben geen lekkage, wel schade. Rijkswaterstaat was ter plaatse, de zeehavenpolitie doet onderzoek naar het incident. (DvdM)