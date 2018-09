Schuttevaer Premium Miljoenenschade door brand op superjacht in overdekt dok Lürssen werf (video) Facebook

BREMEN [update] 14 september 2018, 18:00

Bij de Lürssen werf in Bremen is vrijdagnacht om 02:00 uur brand uitgebroken op een superjacht in een overdekt dok. De brand breidde zich snel uit over drie dekken en als gevolg daarvan vloog ook het dak van het dok in brand. Dat brandde op een gegeven moment over een lengte van 130 meter.