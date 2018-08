Alerte sluiswachter redt drenkeling uit Dijle Facebook

MECHELEN 30 augustus 2018, 21:53

Een 82-jarige man, van wie de identiteit niet werd bekendgemaakt, raakte dinsdagochtend 28 augustus te water in de Dijle, ter hoogte van de sluis aan Nekkerspoel-Borcht, vlak bij het recyclagepark van Muizen en sportpark De Nekker. Hij kon ternauwernood worden gered door de sluiswachter Johan Staldeur.

Een dame had rond half negen een plons gehoord en had op het sluiscomplex alarm geslagen. Collega-sluiswachter Patrick verwittigde onmiddellijk de hulpdiensten, terwijl Johan de man zelf te hulp snelde. Staldeur is tevens sectorverantwoordelijke en in die functie ook verantwoordelijk voor het onderhoud van de weg en van de bermen langs de waterkant.

Hij beschikt daarvoor over een terreinwagen met allerlei hulpmiddelen, waaronder een riek die drie meter kan worden uitgeschoven. Met dit gereedschap kon hij de drenkeling naar de kant trekken. Maar zijn poging om de man op het droge te krijgen, lukte maar half.

Inmiddels, binnen de vijf minuten, arriveerde echter de brandweer die de drenkeling overnam en hem volledig op het droge trok. De man was buiten bewustzijn maar werd door ambulancebroeders gereanimeerd en overgebracht naar het ziekenhuis. Een onderzoek door de politie zal moeten uitwijzen hoe de man in het water terechtkwam. (JG)