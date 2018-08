Schuttevaer Premium Schip geladen met lood maakt water Facebook

OLDENBURG 27 augustus 2018, 19:15

De Wasserschutzpolizei van Meppen kreeg zaterdag 26 augustus aan het eind van de avond de melding dat een afgemeerd Duits schip in het Küstenkanaal ter hoogte van Oldenburg water maakte. Oorspronkelijk werd er van uitgegaan dat het water via een lek het ruim was binnengedrongen en dat het schip inmiddels met het vlak aan de grond lag. Later werd daar toch weer aan getwijfeld.