HARLINGEN 23 augustus 2018, 18:17

Bij het afbouwen van de 34,5 meter lange twinrigger/flyshooter LT-43 Annalijdia bij TB Shipyards in de Industriehaven in Harlingen heeft donderdagmiddag tegen 14 uur isolatiemateriaal in het ruim vlam gevat. Daar kwam veel schadelijke rook bij vrij.