De Schuttevaer Zomertijd is bijna voorbij. Dinsdagavond 22:30 uur is er een nieuwe ePaper, donderdag ligt de papieren krant weer op alle verkooppunten en vrijdag bij de abonnees in de briefbus.

In juli en augustus verscheen de gedrukte krant eens per twee weken. Op de website en in de Schuttevaer nieuwsapp ging intussen het nieuws elke dag door, ook de e-mail nieuwsbrief bleef normaal verschijnen. De Schuttevaer-redactie zorgde er de hele zomer voor dat het nieuws via de website, de app, de nieuwsbrief op woensdag en vrijdag en de sociale media Twitter en Facebook bij de lezers terechtkwam.

Via de website is het maritieme nieuws via desktop, tablet en mobiel altijd beschikbaar voor de lezers. Voor abonnees zijn alle berichten volledig te lezen, niet-betalende lezers worden bij een selectie van berichten uitgenodigd een abonnement te nemen. Een online proefabonnement van vier weken geeft direct gratis toegang tot alle berichten. Overigens blijven persberichten en veel ander algemeen nieuws op Schuttevaer.nl voor iedereen vrij toegankelijk.

Wel abonnee, maar nog geen volledige toegang tot de Schuttevaer website? Neem contact op met onze klantenservice via klantenservice@schuttevaer.nl (DvdM)