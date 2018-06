Schuttevaer Premium Tanker Piz Ela na zes dagen weer vlot Facebook

DUISBURG [UPDATE] 21 juni 2018, 13:00

De Nederlandse tanker Piz Ela, die vrijdagavond 15 juni aan de grond op een zandbank bij Binsheim, even beneden Duisburg (km 787), is weer los. Donderdag 21 juni even na het middaguur lukte het in een gecombineerde operatie het schip vlot te brengen.