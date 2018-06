Schuttevaer Premium Schipper gewond na val van ladder Facebook

Twitter

Email RAAMSDONKSVEER [update] 13 juni 2018, 13:00

Op een scheepswerf in Raamsdonksveer is dinsdag 12 juni een 31-jarige schipper gewond geraakt. Het zou gaan om de eigenaar van het schip. Tijdens werkzaamheden in het ruim gleed zijn ladder onderuit waardoor hij ten val kwam. Dat gebeurde aan het einde van de middag, even voor zes uur.