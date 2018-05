INGEZONDEN Stilte en hectiek rond Coxswain Facebook

De ELV is afgelopen zaterdag 26 mei aan het einde van de ledenvergadering opgeschrikt door de aanvaring van de Coxswain. In tegenstelling tot wat normaal is bij een samenkomst van een grote groep schippers, bleef het lange tijd nagenoeg stil tot het verlossende bericht kwam dat de mensen waren gered.

De schipper van de Coxswain had de tegenwoordigheid van geest om de ambulance langs de ELV-vergaderzaal te laten rijden, zodat we hem konden bijstaan in de jungle van regelgeving en hulpverlening die onze welvaartstaat rijk is.

Er zijn instanties die aan hun mensen vragen om drenkelingen in te sluiten. Of als ze buiten levensgevaar zijn ‘s nachts uit een ziekenhuis te zetten, zonder kleren of onderdak en in shocktoestand.

Gelukkig zijn er ook in deze grote overgestructureerde bedrijven altijd nog eigenwijze mensen die de menselijke maat laten prevaleren. Maar met hulp van een advocaat die zijn diner op een terras direct liet voor wat het was, de mensen van Rijkswaterstaat, die werkelijk geweldig hebben geholpen met alles wat mogelijk was, Steunpunt Binnenvaart, dat een standbeeld verdient, en een hotel dat midden in de nacht alle ruimte heeft geboden aan onderdak, eten en overlegruimte, is het gelukt om de mensen de hulp te bieden die nodig was.

Er is gelegenheid gecreëerd om nog zoveel mogelijk persoonlijke spullen uit het scheepswrak te halen, zoals belangrijke papieren en sieraden. Jérémie en Natacha Bourdon zijn nu thuis in Douai om weer op de been te geraken.

De schipper en zijn vrouw zijn onder de indruk van de bijval die van overal uit de binnenvaart hun kant op is gekomen en wij hopen dat ze na de verwerking van deze catastrofe weer een goed en mooi nieuw leven kunnen opbouwen.

Henk Schipper