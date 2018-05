Schuttevaer Premium Overboord geslagen visser gered van verdrinkingsdood Facebook

Twitter

Email DEN HELDER 30 mei 2018, 10:00

De 21-jarige visser Riekelt Slot is dinsdag 29 mei op ongeveer 90 mijl ten westen van Den Helder door nog onverklaarbare oorzaak overboord geslagen van de twinrigger WR-189 Grietje van Van Eekelen Visserij uit Den Oever. Hij werd levend gevonden.

Na een uur zoeken werd de onfortuinlijke visser uiteindelijk gevonden door de WR-20 Elisabeth van Peter Boerdijk uit Den Oever. Daar kreeg hij de eerste medisch zorg, waarbij er nauw contact was met het Kustwachtcentrum en een dokter. Slot was onderkoeld maar aanspreekbaar. Hij kon zelf zijn familie inlichten over het incident. De geredde visser werd van de WR-20 overgebracht naar de reddingsboot Joke Dijkstra van de KNRM. Daar werd hij aan boord van de Kustwachthelikopter genomen en vervoerd naar het Gemini Ziekenhuis. (BP)