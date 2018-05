Schuttevaer Premium Deur zakt te vroeg, stuurhut er af Facebook

HAMBURG 28 mei 2018, 15:57

Een Duits binnenschip is zaterdagmiddag 26 mei ‘onthoofd' doordat het met het stuurhuis tegen een sluisdeur voer die te vroeg dicht ging. Het ongeluk gebeurde in de Tiefstacksluis in Hamburg, de verbinding tussen de Billwerder Bocht en het Tiefstackkanaal.