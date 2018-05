Schuttevaer Premium Speedbootbestuurder blaast meer dan vier keer de toegestane waarde Facebook

Twitter

LEEUWARDEN 28 mei 2018, 10:05

Politieagenten in Friesland hebben zaterdagavond 26 mei een schipper van een snelle motorboot aangehouden die veel te veel had gedronken. Dat gebeurde op het Van Harinxmakanaal bij de Froskepolle in Leeuwarden.