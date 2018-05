Gouwenaar II raakt spoorbrug bij Gouda Facebook

Op de Gouwe bij Gouda is zondag 13 mei aan het begin van de avond het containerschip Gouwenaar II tegen een van de spoorbruggen gevaren. Het gaat om de 'kleine spoorbrug' op de spoorverbinding tussen Gouda en Alphen aan den Rijn.

1 / 1 Gedeukte containers op de Gouwenaar II. (Twitterfoto @OVDRail_André) Gedeukte containers op de Gouwenaar II. (Twitterfoto @OVDRail_André)

Op de foto van de regionale Officier van Dienst bij Railnet (@OVDRail_André) lijkt het dat de laatste container aan stuurboord onder de brug klem is komen te zitten. Te zien is dat deze container en die eronder flink gedeukt zijn.

Op het eerste gezicht lijkt de schade aan de brug beperkt. Een ooggetuige meldt dat er vlak na de aanvaring nog een trein over de brug is gereden. Maar de medewerker van Prorail twittert dat er sprake is van flinke schade. De brug is zelfs verschoven op de fundatie, meldt hij.

De Gouwenaar II kwam uit Alphen aan den Rijn. Uit de AIS-gegevens van Marinetraffic is af te leiden dat het schip de brug waarschijnlijk voorzichtig naderde en snelheid had teruggenomen. De brandweer heeft met een opblaasboot de politiemensen aan boord gezet. De Gouwenaar II is later doorgevaren naar Gouda en is na de sluis gaan liggen.

De brug wordt voorlopig niet bediend, meldt Rijkswaterstaat in de scheepvaartberichten. De vaarweg is niet gestremd. Door de aanvaring is er voorlopig geen treinverkeer mogelijk tussen Gouda en Boskoop. (BO)