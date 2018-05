Schuttevaer Premium Containerschip tegen Lillobrug Antwerpen Facebook

ANTWERPEN 9 mei 2018, 10:49

Het containerbinnenvaartschip Nero is dinsdagavond 8 mei tegen een pijler van de Lillobrug in Antwerpen gevaren. Daarbij zijn 15 lege containers in het water terechtgekomen.