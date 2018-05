Schuttevaer Premium Amsterdamse pont vaart hard tegen kade: twaalf gewonden Facebook

Een van de veerponten over het IJ in Amsterdam is zondagmiddag 6 mei met flinke snelheid tegen de kade bij het Centraal Station geknald. Dat gebeurde rond 15.45 uur. Het ging om lijn 901 die heen en weer vaart tussen het station en de Buiksloterweg.