Bejaarde passagier valt van gangway Facebook

Twitter

Email BREISACH 4 mei 2018, 14:00

Een passagier van een riviercruiseschip in de Rijnhaven in Breisach op de Boven-Rijn is dinsdag 1 mei zwaargewond geraakt.

De 70-jarige man struikelde bij het van boord gaan en viel zo ongelukkig dat hij van de gangway op een naastgelegen schip terechtkwam. De man lag op een slecht bereikbare plek en moest met een bijboot worden weggehaald. Daarna werd hij met een grotere boot van de brandweer aan land gebracht en per ambulance naar een ziekenhuis in Freiburg vervoerd. De Wasserschutzpolizei doet onderzoek. (BO)