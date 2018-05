Schuttevaer Premium Strengere regels nodig voor vervoer gevaarlijke stoffen Facebook

Twitter

Email DEN HAAG 3 mei 2018, 10:01

Binnenvaartschippers die gevaarlijke stoffen vervoeren moeten bij dichte mist extra veiligheidsmaatregelen treffen. Bijvoorbeeld de vaartijd verkorten of de schipper eerder aflossen. Daarnaast moet Rijkswaterstaat de bevoegdheid krijgen om bij extreme weersomstandigheden het scheepvaartverkeer plaatselijk stil te leggen. Dat stelt de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) in het rapport ‘Stuwaanvaring door benzeentanker bij Grave' dat zojuist is gepubliceerd.