Niet gehinderd door enige kennis, omlijst het rapport van de com. OVV , bijna nergens buiten het Rijnvaart gebied, kan je meer dan 14u aan één gesloten varen en dan is het zicht of de dikte van de mist bijna nooit het zelfde. Vaak is de druk groot, maar met een radarpatent "Mag" je varen en moet je niets, zeker als er niet veel meer bekendheid is, dan de digitale kaart. Voor stil liggen tijdens slecht zicht, zijn er helemaal niet genoeg afmeer plaatsen.