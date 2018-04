Jacht in brand op Westerschelde, opvarenden in veiligheid Facebook

TERNEUZEN 21 april 2018, 14:28

Het motorjacht Persistent uit Terneuzen is vrijdagmorgen 20 april volledig uitgebrand op de Westerschelde ter hoogte van Ellewoutsdijk, kort nadat het uit de haven was vertrokken. De opvarenden wisten zich in veiligheid te brengen.

1 / 1 Het uitgebrande jacht Persistent werd Terneuzen binnengesleept. (Foto Adri van de Wege) Het uitgebrande jacht Persistent werd Terneuzen binnengesleept. (Foto Adri van de Wege)