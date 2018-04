Scheepswoning uitgebrand in Leeuwarden Facebook

Twitter

LEEUWARDEN 21 april 2018, 14:30

De woning van een motorvrachtschip aan de Junokade in Leeuwarden is in de nacht van vrijdag op zaterdag 21 april rond 02.35 uur volledig uitgebrand.

1 / 1 De Leeuwarder brandweer blust de brand op een motorvrachtschip aan de Junokade. (Foto AS Media) De Leeuwarder brandweer blust de brand op een motorvrachtschip aan de Junokade. (Foto AS Media)