Schuttevaer Premium Brandweer haalt gewonde matroos in Mannheim van boord Facebook

Twitter

Email MANNHEIM 20 april 2018, 14:00

Een gewonde matroos is in de nacht van woensdag op donderdag 19 april met veel moeite van een tanker in de haven van Mannheim gehaald en naar het ziekenhuis gebracht. De 35-jarige matroos had bij een val vermoedelijk zijn bovenbeen gebroken.