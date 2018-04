Mensen te water na knakken kranen HEBO-Lift 2 Facebook

Bij staalbouwer Hollandia aan de Schaardijk in Krimpen aan den IJssel zijn dinsdagmorgen 17 april beide kranen op de drijvende bok HEBO-Lift 2 geknakt. Daarbij raakten vier mensen te water, waaronder de kraanmachinist.

1 / 1 Oorzaak van het knakken van de kranen was volgens HEBO een technisch mankement. (Foto AS Media) Oorzaak van het knakken van de kranen was volgens HEBO een technisch mankement. (Foto AS Media)

Twee lichtgewonden konden volgens HEBO Maritiemservice, het bedrijf dat hijswerkzaamheden uitvoerde, ter plekke behandeld worden op de kade. De drijvende bok HEBO-Lift 2 was volgens HEBO onlangs in gebruik genomen na een verbouwing. ‘Zoals het nu lijkt gaat het om een technisch mankement, waarbij het ankerpunt van de tuidraad is afgebroken. De komende dagen zal er uitgebreid onderzoek worden gedaan naar de exacte oorzaak van het ongeval', aldus een eerste verklaring op de HEBO-website.

De kranen hadden een brugdeel in de takels toen ze volgens omstanders met een enorme knal knakten. De brandweer zette duikers in en haalde vier personen uit het water. Volgens de politie maakte de brandweer er een grote hulpverleningsactie van en was ook de Zeehavenpolitie aanwezig. De RWS71 zorgde voor scheepvaartbegeleiding ter plaatse. Op het terrein van Hollandia werd geprobeerd de situatie te stabiliseren en extra materiële schade te beperken. De Inspectie SZW stelt een onderzoek in. (MdV)