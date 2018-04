Schuttevaer Premium Trein viezer dan gedacht Facebook

Twitter

DELFT 13 april 2018, 12:00

Het transport van goederen over het spoor blijkt in de praktijk minder schoon en zuinig dan gedacht. Dit blijkt uit onderzoek van TNO naar de CO2- en NOx-uitstoot van goederentreinen. Connekt, waarin een groep bedrijven en overheden zich hebben verenigd in hun streven naar duurzame mobiliteit, en de Topsector Logistiek gaven TNO opdracht de uitstoot van een elektrische locomotief en twee diesellocomotieven te meten.