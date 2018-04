Schuttevaer Premium Dortmunder drijft stuurloos in haven Brake Facebook

Email BRAKE 2 april 2018, 14:41

De politie van Brake (aan de Weser tussen Bremerhafen en Bremen) is op zoek naar getuigen van het afdrijven van het droge ladingschip Sero in de binnenhaven van de stad. Paaszondag 1 april aan het begin van de avond (18.30 uur) troffen agenten de 67 meter lange Sero stuurloos aan in het binnenhavenbekken.