DEN HAAG

Twitter

Email DEN HAAG [update] 26 januari 2018, 12:00

In de binnenvaart is veel commotie ontstaan over een mogelijk verbod in het gebruik van de mobiele telefoon of smartphone tijdens het varen. Maar volgens Tweede Kamerlid Liesbeth van Tongeren, die met haar motie in de Tweede Kamer de onrust aanwakkerde, moeten de binnenvaartondernemers de motie eerst maar eens goed lezen. Ze heeft niettemin haar (onbetaalde) adviseurschap bij SaveDrivePod beëindigd.