Seine verder dicht door hoog water Facebook

Twitter

Email PARIJS [update] 23 januari 2018, 17:00

De Seine zal dinsdagmiddag 23 januari waarschijnlijk van Parijs tot Varennes gestremd gaan worden, waarschuwt Voies Navigables de France. De schepen die er nu nog varen moeten zo snel mogelijk een veilige ligplaats opzoeken.

Ook op de Marne en Yonne zijn stremmingen als gevolg van hoog water.

Beneden Suresnes kan de scheepvaart aan Chatou, Andresy en Mericourt via de stuwen. Op de Oise wordt de stuw van Pontoise dinsdagmiddag vrij gegeven voor de opvaart, de afvaart mag er niet door. De Petite-Seine en Aisne zijn nog bevaarbaar, met uitzondering van sluis Celles-sur-Aisne die gestremd is voor de afvaart.

In Oost-Frankrijk stijgen rivieren als de Doubs, Rhône, Saône en Moezel eveneens weer, door een combinatie van aanhoudende regenval en smeltende sneeuw, met stremmingen als gevolg. Ook het canal entre Champagne et Bourgogne is grotendeels gestremd, doordat aan de noordzijde de Marne, en aan de zuidzijde de Vingeanne overlopen in het kanaal.

Ook in Noordwest-Frankrijk is het hoog water.

Sinds kort kunnen de actuele waterstand en het debiet van de Seine in Parijs per SMS opgevraagd worden door "Seine75#gr1" te sms'en naar (0033) 0761491789. (AvO)