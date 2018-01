Lading duwbak zinkt op Hollands diep Facebook

MOERDIJK [update] 21 januari 2018, 14:38

Een duwbak is vrijdagmorgen 19 januari gekapseisd op het Zuid-Holland Diep ter hoogte van het Havenschap Moerdijk bij de groene ton 13. De lading damwandprofielen kwam op de bodem van het vaarwater terecht. Volgens Rijkwaterstaat waren de koppellieren gelukkig snel gevierd zodat de duwboot niet werd omgetrokken.

Rijkswaterstaat op de plek des onheils op het Hollands Diep. (Foto gezagvoerder Tjeerd Rijkswaterstaat op Twitter)

De berging van de 200 stalen platen gaat nog zo'n anderhalf tot twee weken duren, meldde een woordvoerder maandag 22 januari. Met behulp van een duiker en een kraanschip kunnen maximaal 32 platen per dag uit het water worden gehaald. Schepen kunnen volgens Rijkswaterstaat probleemloos passeren omdat de platen aan de zijkant van de vaargeul op de bodem liggen. Het is nog niet duidelijk waardoor de bak kapseisde. De politie heeft de zaak in onderzoek. (MdV)