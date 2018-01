Hester Duursema stopt bij BLN-Schuttevaer Facebook

Hester Duursema stopt als algemeen directeur van Koninklijke BLN-Schuttevaer. Ze vindt het tijd om het stokje over te dragen, meldt de brancheorganisatie vrijdagmiddag in een persbericht. Met ‘een stip op de horizon en een professionele organisatie' heeft Hester Duursema er alle vertrouwen in dat de binnenvaart en BLN-Schuttevaer een goede toekomst tegemoet gaan.

Hester Duursema is sinds 2011 nauw betrokken bij de binnenvaart. Eerst als extern adviseur in het transitietraject naar de oprichting van BLN toe en vervolgens in de rol van algemeen directeur. ‘Ik ben erg verknocht geraakt aan de sector en ik zie nog heel veel mooie kansen. Tegelijkertijd realiseer ik me dat bij elke fase van een organisatie een bepaalde persoon aan het roer zou moeten. Ik ben dankbaar voor de kansen die ik heb gekregen.

‘Ik heb samen mogen werken met een gepassioneerd bestuur en zeer deskundige collegae. Ik heb de sector ervaren als een zeer betrokken bedrijfstak, vol met mensen die trots zijn op hun vak en die bereid zijn om de schouders eronder te zetten. Ik ben ervan overtuigd dat mijn opvolger met de huidige organisatie een volgende stap zal zetten in de verdere ontwikkeling van onze vereniging en de sector.'

Petje af voor Hester

Voorzitter Roland Kortenhorst en het hele bestuur hebben respect voor het besluit van Hester Duursema. Allen zijn er trots op dat de vereniging zo lang heeft kunnen samenwerken met Duursema. Kortenhorst: ‘Zeker als je je realiseert waar we nog maar een paar jaar geleden als kersverse vereniging stonden, dan neem ik mijn petje af voor wat Hester voor ons betekend heeft. Geweldig zoals zij deze organisatie mede heeft opgebouwd en zoals zij zowel nationaal als internationaal de vereniging gepositioneerd heeft. Als Koninklijke BLN-Schuttevaer dóen we ertoe.'

Kortenhorst geeft aan er begrip voor te hebben dat Duursema een nieuwe stap in haar loopbaan wil maken. ‘We gunnen Hester een volgende stap in haar carrière. Ze heeft hier iets moois neergezet dat uitstekend draait, en dan kan ik mij voorstellen dat er een moment komt dat je nieuwe wegen in gaat slaan. En ook daarin zal ze zeker net zo presteren als ze bij ons heeft gedaan.' (DvdM)