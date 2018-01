Tweede westerstorm stremt veel bruggen en sluizen Facebook

Een zware westerstorm stremde donderdag 18 januari rond het middaguur veel bruggen en sluizen. Het was de tweede keer dit jaar dat een storm het land teisterde.

De omvang van de schade was donderdagmiddag nog niet bekend. De NOS meldde dat twee dodelijke slachtoffers zijn gevallen in Overijssel als gevolg van omvallende bomen.

De scheepvaart was voorbereid en er werden geen ernstige ongelukken gemeld. Het bleef bij incidenten, zoals omvallende containerstapels in de zeehaven van Rotterdam.

In Friesland waren alle bruggen gestremd, net als in Noordwest-Overijssel. De balgstuw bij de Ramspol, één van de vijf grote stormvloedkeringen, ging dicht om Kampen te beschermen tegen opstuwend IJsselmeerwater. In Gelderland draaide de Zutphense Oude IJsselbrug niet.

In het westen van het land zaten de Oranjesluizen in Amsterdam korte tijd dicht. In heel Noord- en Zuid-Holland verleenden de bruggen geen doorgang. Verder gingen ook de bruggen over de Volkeraksluizen enige tijd niet open. (JL)