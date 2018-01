Schuttevaer Premium Brandende tanker Sanchi zinkt in Oost-Chinese Zee Facebook

Twitter

Email SHANGHAI [update] 16 januari 2018, 14:00

De Iraanse tanker Sanchi is ruim een week na in aanvaring te zijn gekomen met een bulkcarrier op 160 mijl uit de monding van de Jangtze rivier in de Oost-Chinese Zee gezonken.