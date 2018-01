Schuttevaer Premium Schipper plet zijn Mercedes tegen brug in Oberhausen Facebook

DUISBURG 3 januari 2018, 20:32

Een onfortuinlijke schipper heeft dinsdag 2 januari rond 14.45 uur in Oberhausen zijn auto geplet tegen een brug over het Rhein-Hernekanaal. Hij had de hoogte van de Sterkrader Strassenbr├╝cke kennelijk verkeerd ingeschat.