Schip loopt vast op Boven-Zeeschelde

Twitter

GENT 2 januari 2018

Op de Boven-Zeeschelde bij Melle is dinsdagochtend 2 januari het Belgische binnenvaartschip Poznan (84 x 9,40 meter) aan de grond gelopen. Het schip kwam in de afvaart in de buitenbocht terecht tussen de oever en een dukdalf.