3 januari 2018, 15:00

De Maeslantkering en de Hartelkering zijn om respectievelijk 12:10 uur en 11:50 uur gesloten vanwege de zware storm, meldt Havenbedrijf Rotterdam. Daarmee is er voorlopig geen scheepvaartverkeer mogelijk op Nieuwe Waterweg en Hartelkanaal/Hartelsluis. Ook de Oosterscheldekering gaat mogelijk dicht. Bij Vlissingen werd tijdelijk windkracht 11 gemeten, met windstoten tot 141 km/u. Overal in het land zijn bruggen en sluizen gestremd. Op de Maas en de Nederrijn/Lek zijn vanwege de hoge waterafvoer de stuwen geopend.

In Zuid-Holland zijn diverse kaden afgezet. In Rotterdam op het Noordereiland, de Maasboulevard, bij de Esch, op de Wilhelminakade, bij de Kreeksehaven, Zuiddiepje in Oud IJsselmonde, langs de Piets Smitkade en het Boterdiep in de omgeving van het Feyenoordstadion (zie ook de hoogwaterkaart van Rotterdam). Mogelijk zal de daarvoor aangelegde polder de Noordwaard langs de Nieuwe Merwede tussen Dordrecht en Werkendam donderdag voor het eerst onderlopen als de waterstand tot 2 meter boven NAP stijgt.

Burglind

Weerdienst Meteoconsult waarschuwde al eerder voor een westerstorm met zware tot zeer zware windstoten, langs de kust tot 120 km/uur. Volgens haar collega Jordi Bloem is het deze woensdag zeker tot het einde van de middag onstuimig vanwege de koers én activiteit van stormdepressie Burglind, zoals onze oosterburen het lagedrukgebied hebben genoemd. De wind komt uit het zuidwesten tot westen. De sterke straalstroom (kolkende rivier van lucht op 5-10 km), aanjager van stormdepressies, ligt woensdag precies boven ons hoofd. Dit is één van de oorzaken dat de depressie flink kan uitdiepen - de kerndruk daalt tot onder 970 hectoPascal - en mede hierdoor erg veel wind veroorzaakt. De kern van Burglind snelt woensdagmiddag net noord van de Wadden oostwaarts.

Tussen hoge en lage luchtdruk

‘Al een behoorlijke tijd hebben we nu te maken met dezelfde luchtdrukverdeling boven Europa, met overwegend hogere luchtdruk boven het Middellandse Zeegebied en de lagere luchtdruk boven het noorden', schrijft Britta van Gendt op Weer.nl. ‘Wij zitten daar precies tussenin, met boven onze omgeving het grootste luchtdrukverschil en dus de meeste wind. Zowel hoger in de atmosfeer, in de vorm van de straalstroom, als dichterbij het aardoppervlak. Met die stevige west- tot zuidweststroming wordt ten eerste zachte lucht vanaf de Atlantische Oceaan bij ons aangevoerd, maar ook talrijke lagedrukgebieden met de bijbehorende fronten. Het ene lagedrukgebied stelt echter niet veel voor en de ander pakt juist zeer actief uit.' (DvdM)

