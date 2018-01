Zeer zware windstoten langs de kust verwacht Facebook

Weerdienst Meteoconsult waarschuwt voor een westerstorm met zware tot zeer zware windstoten, langs de kust tot 120 km/uur. Dinsdag is het nog vrij rustig, met een meest matige zuidwestelijke wind, maar in de loop van de avond en nacht gaat de wind al flink aantrekken en vooral morgen - woensdag - volgt een westerstorm, waarschuwt weervrouw Britta van Gendt.

Nederland zit precies tussen de overwegend hogere luchtdruk boven het Middellandse Zeegebied en de lagere luchtdruk boven het noorden. (Weerkaart WXCharts.eu)

Het KNMI heeft voor woensdag tussen 03.00 uur 's ochtends en 18.00 uur 's avonds code geel afgegeven. Vanwege de verwachte hoge waterstand gaat de Maeslantkering bij Hoek van Holland woensdag mogelijk dicht. In Zuid-Holland zijn al diverse kaden afgezet. In Rotterdam op het Noordereiland, de Maasboulevard, bij de Esch, op de Wilhelminakade, bij de Kreeksehaven, Zuiddiepje in Oud IJsselmonde, langs de Piets Smitkade en het Boterdiep in de omgeving van het Feyenoordstadion (zie ook de hoogwaterkaart van Rotterdam). Mogelijk zal de daarvoor aangelegde polder de Noordwaard langs de Nieuwe Merwede tussen Dordrecht en Werkendam donderdag voor het eerst onderlopen als de waterstand tot 2 meter boven NAP stijgt.

Tussen hoge en lage luchtdruk

Woensdag overdag houdt de storm aan de kust tot in de tweede helft van de middag aan. De wind, uit westelijke richting, wordt aan de westkust vanaf Hoek van Holland tot aan Den Helder dan hard tot stormachtig, windkracht 7 of 8.

‘Al een behoorlijke tijd hebben we nu te maken met dezelfde luchtdrukverdeling boven Europa, met overwegend hogere luchtdruk boven het Middellandse Zeegebied en de lagere luchtdruk boven het noorden', schrijft Britta van Gendt op Weer.nl. ‘Wij zitten daar precies tussenin, met boven onze omgeving het grootste luchtdrukverschil en dus de meeste wind. Zowel hoger in de atmosfeer, in de vorm van de straalstroom, als dichterbij het aardoppervlak. Met die stevige west- tot zuidweststroming wordt ten eerste zachte lucht vanaf de Atlantische Oceaan bij ons aangevoerd, maar ook talrijke lagedrukgebieden met de bijbehorende fronten. Het ene lagedrukgebied stelt echter niet veel voor en de ander pakt juist zeer actief uit.'

Zware storm

Langs de westkust komt volgens MeteoConsult woensdag tot stormkracht 9 (storm) en op de westelijke Waddeneilanden mogelijk al tot een zware storm, kracht 10. ‘Daarbij kunnen zeer zware windstoten voorkomen tot 120 kilometer per uur. Het windveld trekt in de loop van de ochtend oostwaarts het land over, waarbij het op de Waddeneilanden ook dan nog tot windkracht 10 kan blijven komen. Verder landinwaarts is de wind nog hard tot stormachtig en in de oostelijke helft van het land vanaf de late ochtend en begin middag vrij krachtig tot hard, kracht 5 tot 7. Ook daar is de wind nog behoorlijk vlagerig en kunnen windstoten tot 80 km/uur voorkomen.' (DvdM)

Schuttevaer volgt het (weer)nieuws voor varenden. Zelf de storm ervaren? Deel je indrukken en stuur ons foto's en videolinks (met naam fotograaf en locatie) naar redactie@schuttevaer.nl